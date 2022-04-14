AK Parti Kepez İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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AK Parti Kepez İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi

14.04.2022 21:21
AK Parti Kepez İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi

AK Parti Kepez İlçe Başkanlığı, iftar programı düzenledi.

AK Parti Kepez İlçe Başkanlığı, iftar programı düzenledi.

Çelebi Sultan Mehmet Camisi'ndeki iftar programında ilçe sakinleri birlikte oruç açtı.

AK Parti İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, halk ile iftar sofrasında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bayraktar, "AK Parti İlçe Başkanlığı olarak iftar programlarımız devam ediyor. Bu hayra vesile olan, maddi ve manevi destekleriyle yanımızda olan tüm gönül dostlarımıza ve teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Programa, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de katıldı.

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Hisarcık, AK Parti, Çelebi, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Kepez İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi - Son Dakika


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