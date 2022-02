AK Parti Keşan Gençlik Kolları Başkanlığına Üğdül atandı - Son Dakika

AK Parti Keşan Gençlik Kolları Başkanlığına Beril Üğdül atandı.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Üğdül, mazbatasını düzenlenen törenle AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'dan aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, Üğdül'e görevinde başarı diledi.

İba, gençlerle gerçekleştirilen her projenin öneminin ayrı olduğunu belirtti.

Gençlerin enerjileri ve farklı bakış açılarıyla zenginleştiklerini aktaran İba, şunları kaydetti:

"Gençlik kollarımızla bir arada olmak, Edirne'miz ve davamız için gönül gönüle çalışmak beni çok mutlu ediyor. Ben AK Parti Edirne İl Başkanı olarak her zaman gençlerimizle omuz omuza gönül gönüle olmayı sürdüreceğim. En büyük destekçileri olmaya söz veriyorum.

Cumhurbaşkanımız ve AK Partimizin lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ile biz partimizde ve ilimizde gençlerimize her zaman söz hakkı verdik ve vermeye devam edeceğiz. Gençlerini dinleyen onların sözlerine değer veren toplumlar, her zaman kazanır her zaman ilerler."

Teşkilatın tüm kademeleriyle el ele vererek çalışmaya devam edeceklerini ifade eden İba, Üğdül'e başarı diledi.

Törene, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, İl Gençlik Kolları Burak Cambaz ve partililer katıldı.