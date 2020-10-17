AK Parti Keşan İlçe Başkanlığına Gürcan Kılınç yeniden seçildi - Son Dakika

AK Parti Keşan İlçe Başkanlığına Gürcan Kılınç yeniden seçildi.

Keşan 7. Olağan Kongresi, Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı.

Kongrede konuşan İl Başkanı Belgin İba, 31 Mart seçimlerinde Keşan'ı AK Parti belediyeciliği ile tanıştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na yaptığı örnek hizmetleri için teşekkür eden İba "Keşan Belediyemiz, halkımızın günlük hayatına dokunan çalışmalar ve yaptığı gönül belediyeciliği ile vatandaşımızın sevgisini kazandı. Lalapaşa, Havsa, Keşan ilçelerimizdeki Yenikarpuzlu, Yenimuhacır, Esetçe, Subaşı beldelerimizdeki hizmet hareketi de inşallah Edirnemize örnek olacak ve Edirnemiz'in AK Parti Belediyeciliği ile tanışmasına vesile olacaktır" dedi.

TBMM KEFEK Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da kongre sürecinin hayırlı olmasını dileyerek yeni yönetimi tebrik etti.

AK Parti Edirne Koordinatörü ve İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca da Keşan 7. Olağan Kongresi'nin hayırlı olmasını diledi.

Keşan'da dalgalanan AK Parti bayrağının marka belediyeciliğinin göstergesi olduğunu aktaran Kaynarca, uzun yıllardır hasret kalınan hizmetlerin AK Parti Belediyeciliği ile tanıştıktan sonra yapıldığını söyledi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise yaptığı konuşmada, seçildiği günden buyana Keşan'a yapılan çalışma ve hizmetleri anlattı.

Kongrede Gürcan Kılınç, yeniden AK Parti Keşan İlçe Başkanlığına seçildi.

Kongreye, AK Parti Edirne Koordinatörü ve İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve partililer katıldı.