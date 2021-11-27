Üye Girişi
Ak Parti Kestel'de değişim - Son Dakika

Ak Parti Kestel'de değişim

27.11.2021 14:18
Ak Parti Kestel'de değişim

Bursa'da AK Parti Kestel ilçe başkanı Sinan Aktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylasimla genel merkezin isteği doğrultusunda görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bursa'da AK Parti Kestel ilçe başkanı Sinan Aktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylasimla genel merkezin isteği doğrultusunda görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Aktaş "2020 Mart ayından itibaren dava bilinci ile şerefle yürütmekte olduğum Ak Parti Kestel İlçe Başkanlığı görevinden, Genel Merkezimiz ile yapmış olduğumuz istişareler neticesinde, gördüğüm lüzum üzerine, bugün itibari ile istifa etmiş bulunmaktayım. Bu onurlu görevi aldığımız ilk günden itibaren, yönetim kurulu arkadaşlarımızla bu makamları, sadece hakkaniyetle hizmet etme araçları olarak gördüğümüzü, çizgimizi bozmadan, eğilmeden bükülmeden, dik durarak ve "ben olmazsam olmaz" düşüncesi olmadan gayretle sürdürdük.

Başta bu görev için şahsımı uygun gören Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Görevi bizlere tevdi eden Genel Merkez Teşkliat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir'e çok teşekkür ediyorum. Birlikte çalıştığımız Önceki Dönem İl Başkanımız ve MKYK üyemiz Sn.Ayhan Salmana, şimdiki il Başkanımız Sn.Davut Gürkan'a, Bursa Koordinatörümüz Osmaniye vekilimiz Sn. İsmail Kaya'ya, Sayın Bakanlarımıza, Vekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe Başkanı arkadaşlarıma, Belediye Başkanlarımıza ve birlikte çalıştığımız tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Kestel Belediye Başkanımız Sayın Önder Tanır'a, görevi aldığımız ilk günden beri sorumluluklarını yerine getirmek için her türlü gayreti gösteren, samimiyetle çalışan yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, Kestel teşkilatıma çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin kalkınması, milletimizin yeniden dirilişine vesile olarak gördüğüm ve adına dava dediğim bu hareket için çalışmalarımı her alanda gayretle sürdüreceğimi belirtmek isterim" dedi. - BURSA

Ak Parti Kestel'de değişim
Ak Parti Kestel'de değişim

Hisarcık, İstifa, Kestel, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ak Parti Kestel'de değişim - Son Dakika


Son Dakika

Metin Akpınar, 14:05 Metin Akpınar, "Aktör kumaşı zayıf" dediği Cem Yılmaz'dan özür diledi Yeni Covid varyantı! Omicron aşısı 100 günde geliştirilecek! 14:01 Yeni Covid varyantı! Omicron aşısı 100 günde geliştirilecek! İbrahim Tatlıses, oyuncu Simay Barlas'a övgü yağdırdı: Diğer kadınlar onu örnek alsın 13:28 İbrahim Tatlıses, oyuncu Simay Barlas'a övgü yağdırdı: Diğer kadınlar onu örnek alsın
Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı! 12:24 Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! 11:51 Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! 10:58 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı!
Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür! 10:35 Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür! Öğretmenin 08:58 Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı

Son Dakika Haberleri
14:10 Tarihte ördek gagalı dinozorlar varmış! ABD'de bir kazıda fosili bulundu, yeri sır gibi saklanıyor!
14:03 Beşiktaş'ta Larin'le bağlar koptu, devre arasında gönderiliyor!
14:00 Yeni Covid varyantı! Omicron aşısı 100 günde geliştirilecek!
13:56 Meteroloji ve AKOM'dan 'sarı kod' uyarısı! İstanbullu dikkat, kuvvetli lodos geliyor
13:43 CHP Lideri'nden "Mersin mitingi" açıklaması!
13:33 Müjdeyi Marcao verdi! Gedson Fernandes, Galatasaray'a geliyor!
13:32 Dünya Kupası kavgası! FIFA Başkanı'nın iki yılda bir yapılsın önerisi tartışma yarattı!
13:11 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: TURKOVAC'ın bu veri ile acil kullanım onayı alması sakıncalı!
13:00 Tahtakale esnafından Babacan'a: Sermayemi yurtdışına kaçırdım, erken seçim istiyoruz!
12:55 AK Partili vekil faiz indirimini ve doların yükselmesini şu sözlerle savundu: Dolar 5 liraya düşerdi ama geleceği kaybederdik
Tarihte ördek gagalı dinozorlar varmış! ABD'de bir kazıda fosili bulundu, yeri sır gibi saklanıyor! Tarihte ördek gagalı dinozorlar varmış! ABD'de bir kazıda fosili bulundu, yeri sır gibi saklanıyor!         
14:10
Beşiktaş'ta Larin'le bağlar koptu, devre arasında gönderiliyor! Beşiktaş'ta Larin'le bağlar koptu, devre arasında gönderiliyor!         
14:03
Miting krizi büyüyor! Kılıçdaroğlu resti çekti: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek Miting krizi büyüyor! Kılıçdaroğlu resti çekti: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek         
13:42
Van Gölü canavarı efsanesiyle ünlenen Van Gölü'nde herkesi heyecanlandıran anlar Van Gölü canavarı efsanesiyle ünlenen Van Gölü'nde herkesi heyecanlandıran anlar         
12:46
Bu köyde soda çeşmeden akıyor! Hem de bedava! Bu köyde soda çeşmeden akıyor! Hem de bedava!         
11:53
Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı! Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı!         
11:17
Kaldırımda yürüyen adama "Sen büyü yaptın" dayağı! Kaldırımda yürüyen adama "Sen büyü yaptın" dayağı!         
10:57
Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar         
09:24
Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti         
08:55
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!         
08:52
Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak         
07:25
Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi         
22:47
Son Dakika: Stefan Kuntz'dan zorlu kura sonrası ilk yorum: En zor yol C yoluydu, biz de oradayız Son Dakika: Stefan Kuntz'dan zorlu kura sonrası ilk yorum: En zor yol C yoluydu, biz de oradayız         
19:57
Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti         
18:21
Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek         
17:29
CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi         
17:16
Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları         
15:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 14:23:13. #1.13#
SON DAKİKA: Ak Parti Kestel'de değişim - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement