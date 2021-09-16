Üye Girişi
AK Parti Kestel İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı - Son Dakika

AK Parti Kestel İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

16.09.2021 13:28
AK Parti Kestel İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı, System.String[]

Kestel ilçesinde AK Parti'nin 51. Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Kestel ilçesinde AK Parti'nin 51. Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Kestel Belediyesi Kültür Merkezindeki programa AK Parti Bursa milletvekilleri Muhammed Müfit Aydın, Atilla Ödünç, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Setenay Yüksel Olguner, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, belediye meclis üyeleri, mahalle temsilcileri ve partililer katıldı. AK Parti Kestel İlçe Başkanı Sinan Aktaş, "Teşkilatımız bütün sorumluklarını samimiyetle ve her zaman olduğu gibi eksiksiz olarak yerine getirerek öne çıkan ilçeler arasında yerini almıştır. Bütün parti kademelerimizle, yönetim kurulumuzla, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, belediyemiz ve meclis üyelerimiz ile bu davanın en iyi şekilde temsil edilmesi gayreti ve çabası içindeyiz. Biz sadece bir siyasi parti değiliz. 20 Yıldır ülkemizi yöneten ülkemize yön veren siyasi hareketiz. Kestel Teşkilatı olarak gerçekten çok büyük bir aileyiz, hiçbir mazeret ve gerekçe sunmadan dava hassasiyeti ile partimizin hedefleri doğrultusundan kardeşlik hukuku içerisi yürüyeceğimize ben yürekten inanıyorum" dedi.

Bu davanın bir neferi olmaktan kıvanç duyduğunu ifade eden Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "51 sayısı bile aslında bu hareketin ne kadar derin, ne kadar önemli, milletimiz içinde saygı ve sevgi çerçevesinde ne kadar sahip çıkıldığını başlı başına bir ibaresidir. Bunun özelikle altını çizmek istiyorum 20 yıla yaklaşan kabaca çeyrek asır diyebileceğimiz bir süredir, kesintisiz olarak bu millete hizmet ederek, cumhurbaşkanımızın ifadesi ile bu davanın bir neferi bir üyesi olmaktan da şeref duyduğumu belirtmek isterim. Kestel'de güzel bir kardeşlik ortamı, güzel bir hizmet ortamı var. 2,5 yıldır yapmış olduğumuz işlerde ilçemizle, ilçe başkanımızla, bilhassa yürütme kurulundaki arkadaşlarımızla ve meclis üyelerimizle istişareyi son derece önemsiyoruz. Mümkün olduğu kadar meşvereti elden bırakmamaya çalışıyoruz. Bu davada bir taş kaldırıp taş üstüne koyan herkesten Allah razı olsun" şeklinde konuştu. - BURSA

AK Parti Kestel İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı
AK Parti Kestel İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı
AK Parti Kestel İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı
AK Parti Kestel İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

AK Parti, Hisarcık, Kestel, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Kestel İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika

Durum hiç iyi değil! A Milli Takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda iki basamak birden düştü 13:15 Durum hiç iyi değil! A Milli Takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda iki basamak birden düştü Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı 12:41 Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, metroda yolculuk ettiği anları paylaştı 12:18 Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, metroda yolculuk ettiği anları paylaştı
Gelecek Partisi Antalya Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan ve ailesi palalı saldırıya uğradı 12:09 Gelecek Partisi Antalya Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan ve ailesi palalı saldırıya uğradı Ters dönmüş araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu 11:58 Ters dönmüş araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e verilen tazminat hakkındaki soruyu yanıtladı: Konusu bile açılmadı 11:51 TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e verilen tazminat hakkındaki soruyu yanıtladı: Konusu bile açılmadı
Aşılı ve aşısız olarak koronaya yakalanan 2 gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark 11:45 Aşılı ve aşısız olarak koronaya yakalanan 2 gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark Obama, yıllar sonra Türkiye ziyareti hakkında konuştu: Başkan olarak ilk yurt dışı turumda İstanbul'u ziyaret ettim ve bu harikaydı 11:04 Obama, yıllar sonra Türkiye ziyareti hakkında konuştu: Başkan olarak ilk yurt dışı turumda İstanbul'u ziyaret ettim ve bu harikaydı

Son Dakika Haberleri
12:41 Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı
12:34 Çöp kostümüyle sokaklara indi, vatandaşı kendisiyle yüzleştirdi: Ben sizin sokaklara attığınız çöplerim
12:17 Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, metroda yolculuk ettiği anları paylaştı
12:16 Süleyman Hurma'dan, yabancı kısıtlamasıyla ilgili dikkat çeken çıkış: Yabancı kuralı bana fayda sağlar
12:09 Gelecek Partisi Antalya Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan ve ailesi palalı saldırıya uğradı
12:05 Doğan Holding, sigorta şirketi kuruyor! Yasal izinler sonrası faaliyete geçecek
12:02 Son Dakika! Anadolu Efes'i de çalıştıran basketbol efsanesi Dusan Ivkovic, yaşamını yitirdi
11:54 21 yıllık eşini terk eden kadın, teyzesinin oğluna kaçtı! Savunmasında ise pişman olmadığı söyledi
11:50 TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e verilen tazminat hakkındaki soruyu yanıtladı: Konusu bile açılmadı
11:48 Selçuk Bayraktar, yıllar önce başından geçen anıyı paylaştı! İHA projesi için yanına gittiği siyasi, tercümanlık teklif etmiş
Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız         
13:26
Sınırları zorlayan Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi Sınırları zorlayan Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi         
13:01
6 kurşunla kocası tarafından yaralanan 22 yaşındaki Kadriye, yatağa mahkum kaldı 6 kurşunla kocası tarafından yaralanan 22 yaşındaki Kadriye, yatağa mahkum kaldı         
12:30
Süleyman Hurma'dan, yabancı kısıtlamasıyla ilgili dikkat çeken çıkış: Yabancı kuralı bana fayda sağlar Süleyman Hurma'dan, yabancı kısıtlamasıyla ilgili dikkat çeken çıkış: Yabancı kuralı bana fayda sağlar         
12:16
Tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti Tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti         
12:08
21 yıllık eşini terk eden kadın, teyzesinin oğluna kaçtı! Savunmasında ise pişman olmadığı söyledi 21 yıllık eşini terk eden kadın, teyzesinin oğluna kaçtı! Savunmasında ise pişman olmadığı söyledi         
11:54
Selçuk Bayraktar, yıllar önce başından geçen anıyı paylaştı! İHA projesi için yanına gittiği siyasi, tercümanlık teklif etmiş Selçuk Bayraktar, yıllar önce başından geçen anıyı paylaştı! İHA projesi için yanına gittiği siyasi, tercümanlık teklif etmiş         
11:48
Taliban, 9 ve 10 yaşındaki iki çocuğun kafalarını keserek öldürdü Taliban, 9 ve 10 yaşındaki iki çocuğun kafalarını keserek öldürdü         
11:38
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? İşte cevabı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? İşte cevabı         
11:00
Kız arkadaşı ile otele giden adam, hayatını kaybetti! Sevgilisi ise çatıdan aşağıya attı Kız arkadaşı ile otele giden adam, hayatını kaybetti! Sevgilisi ise çatıdan aşağıya attı         
10:55
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan pandeminin nasıl biteceğini söyledi: Doğal bağışıklık ile mümkün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan pandeminin nasıl biteceğini söyledi: Doğal bağışıklık ile mümkün         
10:52
İş bırakan müteahhitlere çimentoculardan yanıt: Konut fiyatlarını yarı yarıya indirin, çimentoyu bedava verelim İş bırakan müteahhitlere çimentoculardan yanıt: Konut fiyatlarını yarı yarıya indirin, çimentoyu bedava verelim         
10:21
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulları açık tutmak için 3 formül! Aralarında hafta sonu eğitimin devam etmesi de var Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulları açık tutmak için 3 formül! Aralarında hafta sonu eğitimin devam etmesi de var         
10:12
Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti         
00:44
Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor         
22:51
Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor         
20:52
Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu         
20:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 13:44:26. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Kestel İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement