AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Twitter hesabından, " Katar, Türkiye'de pek çok ilde yangınlarda arama ve kurtarma faaliyetlerinde görev almak üzere ekip gönderdi" başlıklı habere yorum olarak bir paylaşım yaptı.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı paylaşımında, "Katarlı itfaiyeciler Türkiye'de sınavsız yangın söndürecekmiş" ifadesini kullanarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketledi.
CHP resmi sosyal medya hesabından AK Parti'ye verilen yanıtta, "Ülke yandı, AK Parti Kataristan savunmasında. Yitip giden canlardan, yanıp kavrulan memleketimizden utanın, beceriksizler!" denildi.
CHP'nin bu paylaşımının ardından AK Parti'nin paylaşımı sildiği görüldü. CHP bunun üzerine AK Parti'ye cevaben yaptığı ikinci paylaşımda, "Neden sildiniz Kataristan cengaverleri? Bakın paylaşıyoruz; ülkemiz yanarken, milletimiz sizin neyle uğraştığınızı görsün!" diyerek AK Parti'nin sildiği paylaşımın görüntüsünü de yayımladı.
Son Dakika › Politika › AK Parti, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı 'Katar' paylaşımını gelen yoğun tepkiler üzerine kaldırdı - Son Dakika