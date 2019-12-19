AK Parti Kilis İl Başkanı Karataş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Kilis İl Başkanı Karataş, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

AK Parti Kilis İl Başkanı Karataş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği 3 fotoğrafı seçti.

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği 3 fotoğrafı seçti.

AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Karataş, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Karataş, haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yaz-kış bir arada" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın " Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarını seçti.

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Karataş, Anadolu Ajansının dünya genelinde Türkiye'yi temsil eden ülkenin en köklü ve ciddi kuruluşlarından birisi olduğunu söyledi.

Oylamaya sunulan fotoğrafların hepsinin ayrı bir güzelliği olduğunu belirten Karataş, "Hepsi birbirinden güzel, etkileyici, her biri anlamı ve mesajı olan fotoğraflar. Benim açımdan fotoğraflar arasında tercih yapmak çok zor oldu. Özellikle 'Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar' isimli fotoğraftan çok etkilendim. Gerçekten de yanı başımızda yaşanan dramı vurgulaması ve tüm dünyanın gözleri önüne sermesi bakımından çok önemli bir kare. Ülke olarak Suriyeli kardeşlerimize neden sahip çıkmamız gerektiğini tüm dünyaya gösteren bir fotoğraf. Bu nedenle haber kategorisinde tercihimi bu yönde kullandım." diye konuştu.

İkinci tercihini ise Türkiye'yi coğrafya ve yaşanılabilirlik açısından tam olarak özetlediğini düşündüğü "Yaz-kış bir arada" fotoğrafından yana kullandığını anlatan Karataş, spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" karesini oyladığını ifade ederek şunları söyledi:

"Sadece asker selamı değil bütün Türkiye'nin, konu milli mesele olduğunda nasıl bütünleştiğini gösteriyor. Yani Türk halkı mesele milli ise dağda çarpışan askeriyle sahada oynayan futbolcusuyla dairede çalışan memuruyla inşaattaki işçisiyle ve tarlada çalışan çiftçisiyle her şekilde bütünleşiyor. Tek yumruk oluyor. Bunu tüm dünya hayretle ve takdirle izliyor. Bu duruma destek olması bakımından onu tercih ettim."

AK Parti Kilis İl Başkanı Karataş, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AK Parti, Karataş, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:37 Kaynak: AA
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