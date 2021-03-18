AK Parti İl Başkanı Karataş'ın testi pozitif çıktı - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Karataş'ın testi pozitif çıktı
18.03.2021 10:43
AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş'ın Korana virüs testi sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.
AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş'ın Korana virüs testi sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.
AK Parti İl Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Karataş'ın dün yaptırdığı korona virüs testi yaptırdığını sonucun pozitif çıktığı bildirildi.
Yapılan açıklama şöyle devam etti, "Genel sağlık durumu gayet iyi olan başkanımız evinde istirahate çekilmiş olup karantina sürecini evinde geçirecektir. Korona virüs testi pozitif çıkan saygıdeğer İl Başkanımız Mehmet Murat Karataş'a AK Parti Kilis ailesi olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an evvel sağlığına kavuşup aramıza dönmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz" ifadesine ver verildi. - KİLİS
Son Dakika Boğazından bıçaklanarak öldürülen Gizem'den geriye bu paylaşımlar kaldı: Bir cana kıyıp buna erkeklik diyorsunuz Son Dakika! ABD'nin HDP'li Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasına Dışişleri'nden tepki Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te sabahladı: Demokrasi için nöbetteyiz Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil Galatasaray, opsiyonun devreye girmesini beklemeden Arda Turan'ın sözleşmesini uzatacak Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor MHP kurultayında konuşan Bahçeli'den, HDP'ye açılan kapatma davasına ilk yorum: Açılmamak üzere kapatılması namus görevidir