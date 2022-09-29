AK Parti Kilis İl Başkanı Karataş, kentteki gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Kilis İl Başkanı Karataş, kentteki gazetecilerle bir araya geldi

29.09.2022 13:55
AK Parti Kilis İl Başkanı Karataş, kentteki gazetecilerle bir araya geldi

AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Karataş, bir restoranda düzenlenen programda, kente hizmet getirmek için çalıştıklarını belirtti.

"2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında önümüzdeki günlerde Kilis'te programlar düzenleneceğini aktaran Karataş, teşkilat olarak seçime hazır olduklarını ifade etti.

Bu seçimde bir önceki seçimlere oranla daha iyi sonuçlar almayı hedeflediklerini belirten Karataş, "2023 seçiminde bir önceki seçimlerden partimiz bakımından daha iyi sonuçlar çıkaracağız. Hem Türkiye genelinde hem de Kilis özelinde çıkacağını düşünüyoruz. Yapılan anketler de bize bunu gösteriyor. Bir sorun görünmüyor. 2 milletvekilini koruyarak, Cumhurbaşkanımıza da bir önceki seçimde alınan en az o kadar oy toplayarak inşallah seçimleri hayırlısıyla tamamlayacağız." dedi.

Enflasyonla mücadele kapsamından hükümet tarafından ciddi adımların atıldığını anlatan Karataş, Ocak ayından itibaren memur, emekli ve asgari ücretlilerin maaşlarına zamlar yapıldığını dile getirdi.

Karataş, kentte yapılan çalışmaların da devam ettiğini, yapımı süren projeleri de en kısa sürede tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Murat Karataş, AK Parti, Karataş, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Kilis İl Başkanı Karataş, kentteki gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:44 Hırvatistan'ı set vermeden deviren Filenin Sultanları tur atlamayı garantiledi
19:22 Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurtdışına kaçmak isterken yakalanan HDP'li Semra Güzel 15 yıla kadar hapisle yargılanacak
19:07 Beşiktaşlı Salih Uçan'dan milli takım sitemi: Gitmeyeceğimi biliyordum
18:44 N'Koudou'dan Beşiktaş'a kötü haber! Fenerbahçe maçında oynayamayacak
18:30 TOBFED'den önemli düzenleme! Belgesi olmayan valelik yapamayacak
18:07 Beşiktaşlı Josef de Souza, Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu: Savaşan bir takım olacağız
18:07 Hindistan'da 1 yıldır yemek yiyemeyen adamın midesinden çok sayıda kaşık çıktı!
17:54 Avrupa ülkesinde kırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul'da yakayı ele verdi
17:25 Hande Sarıoğlu'nun pembe transparan kazağına yorum yağdı: Tüm için görünüyor
17:16 Konutta orta ve üst gelir grubu için yeni kampanya! Sektör temsilcileri ilk toplantı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 19:58:44. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Kilis İl Başkanı Karataş, kentteki gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement