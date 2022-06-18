AK Parti Kilis İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

AK Parti Kilis İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Kilis Belediyesi Söğütlüdere Tesisleri'nde yapılan toplantıda konuşan AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştirdiklerini, esnafın umudunun AK Parti olduğunu söyledi.

AK Parti'nin Kilis'e yaptığı yatırımları anlatan Dal, muhalefetin yapılan hizmetlerden haberdar olmadığını ifade etti.

Fitne ve fesada yer vermeyeceklerini aktaran Dal, memleketin menfaatleri için mücadele ettiklerini ve bundan sonra da devam edeceklerini kaydetti.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, beraber var olduklarını, bir bütün olduklarını ifade etti.

Eser ve hizmet siyasetini 20 yıldan beri yürüten, tarihe damga vuran AK Parti'nin aynı şekilde yolunda devam ettiğini dile getiren Dülger, "2023'e zaten hazırlanıyorduk. Hiçbir şekilde çalışmaları bırakmadık. Ama bundan sonra vitesi yükseltiyoruz. Biz insanımızın bu gününe, geleceğine damga vurmaya niyet etmiş bir parti olarak bunlardan haz etmeyenlerden de elbette ki olumsuz tepkiler alacağız." dedi.

AK Parti İl Başkanı Murat Karataş da AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'ye bu zamana kadar yapılmayan doğalgaz keşifleri, yerli ve milli silahlar, yerli otomobil ve birçok hizmeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleştirdiklerini belirtti.

Karataş, 2023'te yapılacak seçimlere hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ise belediyenin çalışmaları hakkında partililere bilgi verdi.

Toplantıya, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.