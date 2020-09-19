AK Parti Kırıkhan 7. Olağan İl Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Kırıkhan 7. Olağan İl Kongresi yapıldı

AK Parti Kırıkhan 7. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

AK Parti Kırıkhan 7. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

Bir düğün salonunda yapılan kongreye katılımcılar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülerek alındı.

Tek liste halinde seçime giden AK Parti Kırıkhan İlçe Başkanlığı'na yeniden Ömer Erdal Çelik seçildi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, kongrede yaptığı konuşmada, Avrupalı liderlerin son zamanlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığını, bu tür söylemlerin aslında millete, bayrağa ve ezana karşı aldıklarını söyledi.

AK Parti'den ayrılarak parti kuran liderleri de eleştiren Yayman, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dün AK Parti'de cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, bakanlık, milletvekilliği yapan ve üst düzey görev alan insanların bugün AK Parti'de hiç olmamışlar gibi dışarı çıkıp partimizi, Cumhurbaşkanımızı eleştirmesini milletimizin takdirine sunuyorum. Şimdi bunlara Hatay'ın en çok şehit veren ilçesi olan Kırıkhan'dan seslenmek istiyorum, 'Siz gidin önce köyünüze muhtar olun. Çok istiyorsanız bağımsız adaylar olun, bakalım size çocuğunuz eşiniz oy verecek mi?"

Kongreye AK Parti Hatay milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi, Sabahat Özgürsoy Çelik ve AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Yeloğlu ve partililer katıldı.

AK Parti Kırıkhan 7. Olağan İl Kongresi yapıldı

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 15:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Kırıkhan 7. Olağan İl Kongresi yapıldı - Son Dakika


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