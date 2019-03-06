Son Dakika Haberleri: AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı Muhtarlarla Buluştu

AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı Muhtarlarla Buluştu

57 dakika önce

31 Mart yerel seçimler kapsamında çalışmaların sürdüren AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Teşkilatı muhtarlarla bir araya geldi.

AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı Muhtarlarla Buluştu, System.String[]
31 Mart yerel seçimler kapsamında çalışmaların sürdüren AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Teşkilatı muhtarlarla bir araya geldi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıya AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Milletvekili Ramazan Can, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara ve Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur katıldı. Başkan Sungur'un ev sahipliğinde yapılan toplantıda seçimle ilgili görüşmeler yapılarak, mahalle ve köylerin sorunları ele alındı.

Toplantının verimli geçtiğini bildirilen Başkan Dağdelen, "Kırıkkale Milletvekilimiz Ramazan Can, Yahşihan Belediye Başkan Adayımız Ahmet Sungur ve İlçe Başkanımız ile birlikte, demokrasinin temel taşı Yahşihan'da görev yapan muhtarlarımızla buluştuk. Muhtarlarımız nezdinde tüm vatandaşlarımıza ulaşmak, sorunları en hızlı şekilde çözmek Cumhurbaşkanımızın üzerinde hassasiyetle durduğu bir konu. AK Parti İl Teşkilatı olarak bizim de bu husustaki kılavuzumuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan" dedi. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:14 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne İçiyorsun Sen Bize de Söyle! DSP'nin Beyoğlu'nda Meclis Üyesi Adayı Olarak Gösterdiği İsim Olay Oldu

Oktay Vural, İsim Vermeden AK Partili İki İsmi Yerden Yere Vurdu Özel Yurtta, Hoca Öğrenciyi Tuvalete Sokarak Dövdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 17:11:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı Muhtarlarla Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]