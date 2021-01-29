AK Parti Kırıkkale Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi - Son Dakika

AK Parti Kırıkkale İl Kadın Kolları Başkanlığına Nebahat Erkök yeniden seçildi.
AK Parti Kırıkkale İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı'nın katılımıyla bir düğün salonunda yapıldı.
Kongrede, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülü mesajı yayınlandı.
Tek listeyle girilen seçimde Erkök, yeniden başkanlığa seçildi.
Kongreye, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, İl Başkanı Mustafa Kaplan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve partililer katıldı.
Kaynak: AA
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