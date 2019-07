AK Parti Kırıkkale Milletvekili Can: "Makine Kimya satılmayacak, özelleştirilmeyecek"

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Türkiye'nin yerli ve milli silahlarının üretildiği Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir rapor sunulduğunu belirterek, "Sağda solda Makine Kimya ile ilgili bilgi kirliliği var.

Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKE) savunma sanayi sisteminde önemli bir kurum olduğunun altını çizen Can, "Türkiye'mizin, Kırıkkale'mizin, memleketimizin göz bebeği ve savunma sanayi sisteminde önemli bir kurum. Kırıkkale'yi kuran bir kurum da desek yanlış olmaz. Yeni bir yasa ile Makine Kimya inşallah hareket alanı geniş, hazineye bağlı bir şirket olarak atılımını, altyapısını, modernizasyonunu tamamlayacak. Sağda solda Makine Kimya ile ilgili bilgi kirliliği var. Kesinlikle Makine Kimya satılmayacaktır, özelleştirilmeyecektir. Makine Kimya üzerinden siyaset meclisine soyunmak, siyaset üretmek Makine Kimyamıza ve Kırıkkale'mize zarar verir. Makine Kimya 1950'lerde anonim şirket olarak kurulduysa da bugünün şartlarına cevap verebilecek hukuki altyapıya kavuşması için gerekli çalışmalar başlatıldı." diye konuştu.



"Cumhurbaşkanımıza rapor sunuldu"



Can, şunları kaydetti:



"Sayın Cumhurbaşkanımıza bir rapor sunuldu. İnşallah önümüzdeki süreçte Makine Kimya'nın hazineye bağlı bir şirket olarak yapılanmasını tamamlayacak. Dünya silah sektörüyle gerekli rekabeti ortaya koyabilecek ve alt yapıya kavuşacaktır. Modernizasyonunu tamamlayacak. Bununla birlikte Makine Kimya kalifiye eleman sıkıntısı çekmeyecek. Bir Makine Kimya'da geçmişteki bir personeli olaraktan Makine Kimya'nın Kırıkkale'miz için ne kadar önemli olduğunu bilen ve memleketimize hizmet etmek için altyapı oluşturmak anlamında gerekli desteği siyasi olarak vereceğiz ve takip ediyoruz." - KIRIKKALE

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

