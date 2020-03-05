AK Parti Kırıkkale teşkilatından CHP'li Özkoç'a tepki - Son Dakika

AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'de kendi halkını katleden zalim bir rejime ve terör örgütlerine karşı amansız mücadele verdiğini söyledi.

Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulduğu günlerden geçildiğini dile getiren Dağdelen, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz var. Milletimizin bu acıyla kalbi yanarken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM çatısı altında burada tekrar etmeyi zul addetiğimiz sözlerle ülkemizin birliğini, bütünlüğünü ve beraberliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretler savurmuştur. Öncelikle Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanımıza yönelik bu sözlerini misliyle kendisine iade ediyoruz." diye konuştu.

Dağdelen, Özkoç'u derhal istifaya davet ettiklerini ve bu hakaretin sadece Cumhurbaşkanına değil, onun temsil ettiği makama da yapıldığını aktardı.

Bu utancın CHP tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirten Dağdelen, "5 Grup Başkanvekili, 290 milletvekili ve tüm AK Parti grubu olarak bu ahlaksız sözleri söyleyen CHP Grup Başkanvekiline karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız ve hukuk düzeni içerisinde kendisinden mutlaka hesap soracağız." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.