Son Dakika Haberleri: AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Güngör Oldu

AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Güngör Oldu

1 saat önce

Erdoğan Kılınç'ın istifasının ardından boşalan AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanlığına Mehmet Emin Güngör atandı.

AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Güngör Oldu, System.String[]
Erdoğan Kılınç'ın istifasının ardından boşalan AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanlığına Mehmet Emin Güngör atandı.

AK Parti Genel Merkezinin mevcut Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz ile devam kararı alması nedeniyle İlçe Başkanı Erdoğan Kılınç, Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin Nohutçuoğlu ve Kadın Kolları Başkanı Özlem Onursal görevlerinden istifa etmişti. 31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler seçimine sayılı günler kala sıkıntılı bir süreç geçiren Kırkağaç AK Parti'de yeni başkan Mehmet Emin Güngör oldu. Ankara'ya giden Güngör'e yeni görevi tebliğ edilerek resmen ilçe başkanlığına getirildi.

AK Parti Manisa Milletvekilleriyle görüşen Güngör'ün, bugün itibariyle yeni kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarının belirleme çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, "Şehzadeler İlçe Başkanlığına Mehmet Emin Çipiloğlu, Köprübaşı İlçe Başkanlığına İsa Taşer ve Kırkağaç İlçe Başkanlığına Mehmet Emin Güngör, genel merkezimiz tarafından atanmıştır. Başkanlarımıza görevleri hayırlı olsun" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:19 Kaynak: İHA

Manisa, Kırkağaç, Politika
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