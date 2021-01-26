AK Parti Kırklareli İl Başkanı Çiler mazbatasını aldı - Son Dakika

AK Parti Kırklareli 7. Olağan İl Kongresinde yeniden başkanlığa seçilen Alper Çiler, mazbatasını aldı.

Yönetim kurulu üyeleriyle Kırklareli Adliyesi'ne gelerek mazbatasını İl Seçim Kurulu yetkililerinden alan Çiler, gazetecilere yaptığı açıklamada, kongrede kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Kongrelerinin birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirildiğini belirten Çiler, kente daha fazla hizmet edebilmek için çalıştıklarını kaydetti.

AK Parti'nin "milletin partisi" olduğunu anlatan Çiler, " Recep Tayyip Erdoğan, sadece bizim değil tüm coğrafyanın umududur. Başımızda çok büyük bir lider var. AK Parti kongreleri asla sona ermeyecek bir bayrak yarışıdır. Makamlar geçici, dava daimdir." dedi.