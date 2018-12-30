AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz'dan Esnaf Ziyareti

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz
, esnaf ziyaretlerinde bulundu.
Minsolmaz, Lüleburgaz
ilçesinde esnafı ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.
İstek ve sıkıntıları da dinleyen Minsolmaz, vatandaşlarla da sohbet etti.
Minsolmaz, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, sık sık vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştıklarını söyledi.
AK Parti'nin hizmet odaklı bir parti olduğunu aktaran Minsolmaz, parti olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını kaydetti.
Ziyaretlerde vatandaşların isteklerine kulak verdiklerini ifade eden Minsolmaz, vatandaşların sorunlarının ve şikayetlerinin kısa süre içerisinde giderilmesi için de gerekli çalışmaları yapacağını belirtti.