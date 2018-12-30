Son Dakika Haberleri: AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz'dan Esnaf Ziyareti

AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz'dan Esnaf Ziyareti

46 dakika önce

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz'dan Esnaf Ziyareti, System.String[]
AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Minsolmaz, Lüleburgaz ilçesinde esnafı ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

İstek ve sıkıntıları da dinleyen Minsolmaz, vatandaşlarla da sohbet etti.

Minsolmaz, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, sık sık vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştıklarını söyledi.

AK Parti'nin hizmet odaklı bir parti olduğunu aktaran Minsolmaz, parti olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını kaydetti.

Ziyaretlerde vatandaşların isteklerine kulak verdiklerini ifade eden Minsolmaz, vatandaşların sorunlarının ve şikayetlerinin kısa süre içerisinde giderilmesi için de gerekli çalışmaları yapacağını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:25 Kaynak: AA

Selahattin Minsolmaz, Milletvekili, Kırklareli, Güncel
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