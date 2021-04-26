AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz'dan Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki - Son Dakika

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki göstererek, Türkiye'yi soykırım yalanı ve asılsız iddialarla suçlayan ABD'nin geçmişinin, kanlı katliamlar ve soykırımlarla dolu olduğunu bildirdi.

Minsolmaz, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanının "Ermeni Soykırımı" tabirini kullanmasını asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini lanetlediklerini ifade eden Minsolmaz, ABD'nin Türkiye'nin geçmişinden öğreneceği çok şey olduğunu kaydetti.

Türkiye olarak Biden'ın nitelendirmesine sessiz kalınmayacağını bildiren Minsolmaz, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Bizim geçmişimizden öğrenecekleri tek şey barış, kardeşlik ve insanlıktır. Soykırım nedir görmek istiyorlarsa tarihlerine, soykırımcı görmek istiyorlarsa aynaya bakacaklar. Türkiye'yi soykırım yalanı ve asılsız iddialarla suçlayan ABD'nin geçmişi, kanlı katliamlar ve soykırımlarla doludur.

ABD'nin katliamlarla dolu sömürgecilik ve soykırım tarihi buz gibi ortadayken, Joe Biden'in akılsız, haksız ve ahlaksız açıklaması karşısında, CHP ve İYİ Parti, 'Türkiye'nin yanlış dış politikasının sonucu' diyerek algı yapmaktan öte gidememiştir. Çünkü kuyrukları birbirine bağlıdır. Kaf Dağlarını yarattığını zanneden Canan ile eş partisi HDP'nin bu konudaki kanaatleri aynıdır. Onlar Türkiye Cumhuriyeti'ni bu konuda yargılayıp çoktan infaz etmişler ve ipe çekilmesinden duydukları memnuniyetin ifadesi yüzlerine vurmuştur."