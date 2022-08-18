AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, ziyaretlerde bulundu

18.08.2022 14:16
AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, ziyaretlerde bulundu

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Demirköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Demirköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Minsolmaz, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün'ü makamında ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulunan Minsolmaz, istek ve sıkıntıları dinledi.

Her fırsatta esnafı ziyaret ettiklerini belirten Minsolmaz, kendilerine gelen taleplere çözüm aramaya çalıştıklarını kaydetti.

Minsolmaz, AK Parti'nin milletin partisi olduğunu sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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