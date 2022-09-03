AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, köy ziyaretlerinde bulundu

Her fırsatta esnafı ziyaret ettiklerini belirten Minsolmaz, kendilerine iletilen sorunları çözmek için çalıştıklarını kaydetti.

Bektaş ile ilçe hakkında görüşen Minsolmaz ardından Kocayazı ile Karaabalar köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA

Selahattin Minsolmaz, Milletvekili, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

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