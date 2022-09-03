AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, köy ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika
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AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, köy ziyaretlerinde bulundu

03.09.2022 15:24
AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, köy ziyaretlerinde bulundu

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kofçaz ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kofçaz ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu.

Minsolmaz, ilk olarak Kofçaz Kaymakamı Onur Bektaş'ı ziyaret etti.

Bektaş ile ilçe hakkında görüşen Minsolmaz ardından Kocayazı ile Karaabalar köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy sakinleriyle sohbet eden Minsolmaz, AK Parti'nin milletin partisi olduğunu söyledi.

Her fırsatta esnafı ziyaret ettiklerini belirten Minsolmaz, kendilerine iletilen sorunları çözmek için çalıştıklarını kaydetti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Selahattin Minsolmaz, Milletvekili, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, köy ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika

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