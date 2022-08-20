AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, Lüleburgaz'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, Lüleburgaz'da ziyaretlerde bulundu

20.08.2022 17:58
AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, Lüleburgaz'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Lüleburgaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Lüleburgaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Minsolmaz, AK Parti İlçe Başkanı Abdussamed Kayalı ile esnafları ziyaret ederek istek ve sıkıntıları dinledi.

Vatandaşlarla da sohbet eden Minsolmaz, AK Parti'nin milletin partisi olduğunu söyledi.

Her fırsatta esnafları ziyaret ettiklerini belirten Minsolmaz, kendilerine iletilen sorunları çözmek için çalıştıklarını kaydetti.

Minsolmaz, ardından U-15 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 46 kiloda şampiyon olan Nil Aktaş'ı ziyaret etti.

YORUMLAR
500
AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, incelemede bulundu AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, incelemede bulundu AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, ziyaretlerde bulundu AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, ziyaretlerde bulundu
Kaynak: AA

Selahattin Minsolmaz, Milletvekili, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, Lüleburgaz'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:46 Fenerbahçe'ye golcü önerisi! Jorge Jesus kabul ederse takıma katılacak
16:55 Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Aanholt'a ırkçı saldırı: Utanıyorum
16:04 Milli Savunma Bakanı Akar ve BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'tahıl koridoru' açıklaması: Toplam 656 ton sevkiyat gerçekleştirildi
15:39 Kuşlar babasız kaldı! "Çipetpet" videosuyla tanınan Arnavut Şevket lakaplı Şevket Kopal vefat etti
15:12 Yaralı yolcu Gaziantep'teki korkunç faciaya neden olan otobüsün nasıl devrildiğini anlattı
15:02 Terör örgütü PKK'nın ev sahibi İsveç'in dolandırıcılık tezgahına Türkiye'den sert tepki: Verdiğiniz sözün arkasında durun
14:42 Nurgül Yeşilçay, tatil pozlarını paylaştı
14:12 Gaziantep'te feci şekilde can veren gazetecilerin mesai arkadaşı kazayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
14:11 5 husumetlisini yaralayan Metin Işık'ın ifadesi ortaya çıktı!
14:51 3 seferle Ay'a yolculuk! NASA'nın derdi başka
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 17:58:31. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, Lüleburgaz'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement