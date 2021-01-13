AK Parti Kırşehir 7. Olağan İl Kongresi - Son Dakika

AK Parti Kırşehir 7. Olağan İl Kongresi

13.01.2021 17:53
AK Parti Kırşehir 7. Olağan İl Kongresi, System.String[]

AK Parti Kırşehir 7. Olağan İl Kongresi'nde İl Başkanlığına Seher Ünsal seçildi.

AK Parti Kırşehir 7. Olağan İl Kongresi'nde İl Başkanlığına Seher Ünsal seçildi.

Kırşehir Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye tek aday olarak giren Ünsal, kullanılan 208 oyun 201'ini alarak AK Parti Kırşehir İl Başkanı seçildi, 7 oy geçersiz sayıldı.

Eski Kırşehir Belediye Meclisi üyesi Ünsal, kongrenin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, bu görevi kendisine layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve destekleyen herkese teşekkür etti.

Birlik ve beraberlik içinde şehir kalkındırmak için çalışacaklarını vurgulayan Ünsal, "Aşkla, şevkle, kararlılık ve azimle gece gündüz çalışacağımıza teşkilatlarımızla birlikte söz veriyoruz. Genel başkanımızdan aldığımız feyzle inandığımız yolda emin adımlarla, birlikte yürüyeceğiz." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Kırşehir 7. Olağan İl Kongresi - Son Dakika


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