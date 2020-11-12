AK Parti Kırşehir İl Başkanı Aslan, kongrede aday olmayacağını açıkladı - Son Dakika

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, aralık ayındaki il kongresinde yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yılı aşkın süredir başkanlık görevini yürüttüğünü belirterek, 7. Olağan İl Kongresinde yeniden aday olmamaya karar verdiğini belirtti.

AK Parti İl Kongresinin Aralık ayında yapılacağını ve kongreye kadar görevine devam edeceğini vurgulayan Aslan, Kırşehir ve ilçelerinde önemli hizmetlerin sağlanmasında emek ve katkılarının olduğunu ifade etti.

Bu görevi büyük bir onurla sürdürdüğünü aktaran Aslan, şunları kaydetti:

"Aralık ayında yapılacak olan AK Parti Kırşehir 7. Olağan İl Kongresi'nde aday olmayacağım ve o güne kadar da görevimi sürdüreceğim. Başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, siyasi hayatımda aldığım tüm kararlara saygı gösteren ve yanımda olan aileme, desteğini ve her zaman yanımda hissettiğim Genel Başkan Yardımcımız ve Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'e, Bölge Koordinatörümüz İstanbul Milletvekilimiz Halis Dalkılıç'a, İl Koordinatörümüz Ekrem Görçeker'e, Kırşehir Milletvekilimiz Mustafa Kendirli'ye, beraber çalıştığımız dava ve yol arkadaşlarım, partimizin il, ilçe, kadın ve gençlik yönetim kurullarına, il genel ve belediye meclis ile ilçe ve belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman Kırşehir için elimizden gelen çalışma ve gayretleri sürdüreceğiz."