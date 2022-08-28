AK Parti Kırşehir İl Teşkilatı 17 günde 93 köyü ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Kırşehir İl Teşkilatı 17 günde 93 köyü ziyaret etti

28.08.2022 16:36
AK Parti Kırşehir İl Teşkilatı 17 günde 93 köyü ziyaret etti

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, 17 günde 93 köyü ziyaret ettiklerini bildirdi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, 17 günde 93 köyü ziyaret ettiklerini bildirdi.

Ünsal, yaptığı yazılı açıklamada, köy ziyaretleri kapsamında, muhtarlar başta olmak üzere, çiftçi, üretici ve vatandaşlara ulaşmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana her zaman vatandaşların talep ve sorunlarını yerinde dinlediğini, alınan talepleri ise kısa sürede çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını vurgulayan Ünsal, millete hizmet etme amacıyla, durmadan yorulmadan da ziyaret ve çalışmalara devam edeceklerini aktardı.

Ünsal, "17 günde 93 köyümüzü ziyaret ettik. Çiftçimiz hasattan fazlasıyla memnun. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, alım ücretleri de bu sezon arttı. Yine hükümetimiz verdiği teşvik ve desteklemeler ile üreticilerimizin her zaman yanında olduğunu göstermiştir. Bizler 21 yıllık AK Parti sürecinde her zaman çiftçimizin, üretenin yanında olmaya, milletine aşkla, şevkle çalışmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Köy ziyaretlerine AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, İl Genel Meclis Başkanı Şaban Çelik, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Haydar Bilgin, AK Parti İlçe Başkanları, İl Genel Meclis Üyeleri, AK Parti Teşkilat üyeleri de katıldı.

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Kaynak: AA

AK Parti, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Kırşehir İl Teşkilatı 17 günde 93 köyü ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Kırşehir İl Teşkilatı 17 günde 93 köyü ziyaret etti - Son Dakika
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