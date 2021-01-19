AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal'dan hastane ziyareti - Son Dakika

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, hastane çalışanlarını ziyaret etti.
İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ünsal, Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan ile Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyarette bulundu.
Acil servis ve aşı odalarında sağlık çalışanlarıyla görüşen Ünsal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde özverili çalışmalarından dolayı görevlilere teşekkür etti.
Dünyayı saran Kovid-19 salgınına karşı sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden fedakarca görev yaptığını belirten Ünsal, çalışanlara moral vermeyi amaçladıklarını ifade etti.
Kaynak: AA
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