AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal'dan Yamula Projesi açıklaması - Son Dakika

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Yamula Projesi'nin Kırşehir dahil 4 ilin çiftçisine katkı yapacağını bildirdi.

Ünsal, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ankara'da yaptığı görüşmede Yamula Projesi'nin 2022 yatırım programına alınacağı bilgisi verildiğini ifade etti.

Projenin hayata geçirilmesiyle Kırşehir ve ilçelerinde tarıma büyük ekonomik katkı sağlayacağını vurgulayan Ünsal, hem bölgenin hem de Kırşehir'in kaderini değiştireceğini belirtti.

Göreve geldikleri andan itibaren Kırşehir ile ilgili projeleri takip ettiklerini ve ilgili bakanlıklarla irtibat halinde olduklarını aktaran Ünsal, şunları kaydetti:

"Çiftçimizin daha verimli ve daha zengin bir üretim yapacağı bir proje. Tarlaların suya doyacağı böyle büyük bir projenin müjdesini vermenin heyecanını yaşıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti kurulduğu günden bugüne ülkemize büyük projeler kazandırdı. Kırşehir ile birlikte 4 ili etkileyecek Yamula Barajı Kalaba-Seyfe Pompaj Sulama Projesi tamamlandığında toplam 110 bin hektar alanda sulu tarıma geçilmiş olacak. Şehrimize ve bölgemize hayırlı olsun."