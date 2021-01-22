AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal'dan kadın girişimcilere ziyaret - Son Dakika

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, kurucusu olduğu Yeşil Beyaz Girişimci Kadın Üretimi İşletme ve Kalkınma Kooperatifi kurslarını ziyaret etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ünsal, Ahi Evran Külliyesi'ndeki kurslarda faaliyet gösteren kadınları ziyaret ederek çalışmalarını inceledi.

Ünsal, kurucusu olduğu Yeşil Beyaz Girişimci Kadın Üretimi İşletme ve Kalkınma Kooperatifinin kurslarında kadınların çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, buradaki ürünlerin satışından elde edilecek gelirin bir kısmının okuyan kız çocuklarına bağışlanacak olmasının mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Kooperatifçilik ve kadın emeğinin önemini vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

"Kurucusu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptığım bu kurslardan böyle işlerin çıkması beni çok mutlu ediyor. Girişimci arkadaşlarımız el emeği göz nuru ile deri üzerine mükemmel işler çıkarmış. İstanbul'da tekstil ve konfeksiyon üzerine iş yapan arkadaşımızla bugün burayı gezdik. Misafirlerimiz yapılan işleri beğendi. Kadınlarımızın gözlerindeki umut ışığı bizleri çok mutlu ediyor. Buralardan elde edilecek gelirin şahsıma olan kısmını Kırşehir'de eğitim gören kız çocuklarına bağışlayacağım. Gençlere yatırım yapmak ve fikirlerine yol açıcı olmak için elimden geleni yapacağım."