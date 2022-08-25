Kırşehir'de AK Parti'den şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerine tepki - Son Dakika
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Kırşehir'de AK Parti'den şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerine tepki

25.08.2022 14:48
Kırşehir'de AK Parti'den şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerine tepki

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik ifadelerini kınadı.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik ifadelerini kınadı.

Ünsal, yazılı açıklamasında, milli ve manevi değerlere sahip çıkmak, iyiliği yaymak ve hayırlı bir insan yetiştirmek için kurulan imam hatip okullarına ve mensuplarına hakaret edilmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Gülşen'in, bir kişiyi ya da toplumu, "düşünce özgürlüğü" adı altında hakaret ve rencide etmesinin ne sanatçıya ne de insanlığa sığmayacağını vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

"İmam hatip okulları, hem mesleki eğitim veren hem de öğrencileri yükseköğretime hazırlayan, hem dini hem de dünyayı öğreten nadide kurumlarımızdandır. 20 yılda 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin en büyük hizmetlerine vesile olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir imam hatipli olduğu unutmamalı. Şu an imam hatip okullarımızda okuyan gençlerimiz başta olmak üzere tüm imam hatipli kardeşlerimize yapılan bu hakareti şiddetle kınıyorum."

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Kaynak: AA

AK Parti, Kırşehir, Gülşen, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de AK Parti'den şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerine tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de AK Parti'den şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerine tepki - Son Dakika
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