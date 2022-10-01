Dünya Yaşlılar Günü mesajları - Son Dakika
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Dünya Yaşlılar Günü mesajları

01.10.2022 18:08
Dünya Yaşlılar Günü mesajları

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ünsal mesajında, büyükler ve çınarlar olarak gördükleri yaşlıların gününü tebrik ederek, sağlıklı, uzun ve hayırlı ömür geçirmelerini diledi.

Yaşlılara yönelik çalışmaları kararlılıkla, samimiyetle ve sevgiyle sürdürdüklerini, onlara sahip çıkmanın aynı zamanda geleceğe sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Ünsal, "Sosyal devlet ilkesi doğrultusunda yaşlılara verilen destekleri, sağlık ve sosyal yardımlardan bakıma, sosyal güvenlikten ulaşıma kadar her alanda çeşitlendiriyoruz. Medeniyet ve kültür değerlerimizin dünü ile bugünü arasında köprü vazifesi gören yaşlılarımızın, tecrübe, bilgi ve birikiminin nesilden nesille aktarılması konusunda çok önemli rolü olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Değirmencioğlu ise yaşlıların toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarının, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip olarak kimseye muhtaç olmadan yaşamalarının sağlanmasının kurum ve devletlerin öncelikli görevleri arasında yer aldığını kaydetti.

İnsanlarda görülen pek çok hastalığın ilerleyen yaşla birlikte arttığını, daha iyi ve kaliteli bir yaşam için sağlıklarına dikkat etmeleri gerektiğini aktaran Değirmencioğlu, yaşlıların sağlıklı yaşam ilkeleri olarak bilinen kurallara uyarak, karşılaşılabilecek önemli sağlık sorunlarından başarıyla korunmanın mümkün olduğunu hatırlattı.

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Kaynak: AA

Kırşehir, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Yaşlılar Günü mesajları - Son Dakika

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