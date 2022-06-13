AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, doludan olumsuz etkilenen köyleri ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, doludan olumsuz etkilenen köyleri ziyaret etti

13.06.2022 15:16
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, doludan olumsuz etkilenen köyleri ziyaret etti

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Mucur ilçesinde doludan olumsuz etkilenen köyleri ziyaret ederek çiftçileri dinledi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Mucur ilçesinde doludan olumsuz etkilenen köyleri ziyaret ederek çiftçileri dinledi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ünsal, dolu ve sağanak yağış nedeniyle ekili arazilerin olumsuz etkilendiği Mucur'a bağlı Güzyurdu, Bazlamaç, Medetsiz ve Kılıçlı köylerini ziyaret etti.

Çiftçilerden yaşanan sıkıntı ile ilgili bilgi alan Ünsal, "Dolu ve etkili yağışlardan ardından maalesef yaşanan afeti üzüntü ile takip ettik. İl Tarım ve Orman Müdürümüz ile Kıran, Güzyurdu, Bazlamaç, Medetsiz ve Kılıçlı köylerimizde zarar gören ekili arazilerimizi ve çiftçilerimizi ziyaret ettik. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Zararların tespiti, telafisi ve çiftçilerimizin zararlarının karşılanması için sürecin takipçisi olacağız. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Bazlamaç, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, doludan olumsuz etkilenen köyleri ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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