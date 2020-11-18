AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı için 30 başvuru yapıldı - Son Dakika

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı için 30 başvuru yapıldı

18.11.2020 15:39
AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı için 30 başvuru yapıldı, System.String[]

AK Parti Kırşehir İl Kongresi için 30 başkan adayının başvuru yaptığı bildirildi.

AK Parti Kırşehir İl Kongresi için 30 başkan adayının başvuru yaptığı bildirildi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığından alınan bilgiye göre, aralık ayında yapılması planlanan 7. Olağan İl Kongresi için aday başvuru süreci tamamlandı.

İl Başkanlığı için 30 aday başvuru yaptı. Genel merkezden Kırşehir'e gelen koordinatörler, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı Konferans Salonu'nda adaylarla birebir görüşme yaptı.

Adaylar görüşmede yapacakları çalışmalar ve projelerle ilgili koordinatörlere bilgi verdi. Koordinatörler, daha sonra Kırşehir'deki sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleriyle görüştü.

Öte yandan, mevcut il başkanı Muzaffer Aslan, AK Parti 7. İl Olağan Kongresi'nde başkanlığa aday olmayacağını açıklamıştı.

AK Parti, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı için 30 başvuru yapıldı - Son Dakika


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