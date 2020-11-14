AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı Kongresine doğru - Son Dakika

Eski Kırşehir İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu, AK Parti İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresinde aday olacağını açıkladı.

Kent merkezinde bir lokantada düzenlediği basın toplantısında konuşan Dulkadiroğlu, partisinin çeşitli kademelerinde görev aldığını, en son da İl Genel Meclis Başkanlığı yaptığını aktardı.

AK Parti'nin 2023 vizyonuna göre hareket ederek çalışacaklarını ve göreve talip olduğunu belirten Dulkadiroğlu, partinin tüm birimleriyle ortak hareket edeceğini söyledi.

Mevcut İl Başkanı Muzaffer Aslan'ın AK Parti Genel Merkezine koordinatör olarak atandığını ve aday olmayacağını ifade eden Dulkadiroğlu, verdiği hizmetlerden dolayı Aslan'a teşekkür etti.

Dulkadiroğlu, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberliğin en üst seviyeye çıkarılması, parti enerjisinin artması, kırgınlıkların ve küskünlüklerin ortadan kaldırılması için aday oldum. Kırşehir'e daha fazla hizmet getirilmesine katkı vermek, vatandaşın iyi ve kötü gününde her zaman yanında olmak, genç kardeşlerimizin enerjisiyle, dava arkadaşlarımızın verdiği güç ve edindiği tecrübeleriyle 2023 vizyonuna gururla ulaşmak için çalışacağız. İlk günkü aşkla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emeğine, hedeflerine ve sevdasına yakışan bir Kırşehir için hareket edeceğiz. Allah utandırmasın, AK Parti Kırşehir İl Başkanı olarak şehrimize hizmet etme amacıyla adaylığımızı açıkladım."

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, aralık ayında yapılması planlanan AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi'nde aday olmayacağını açıklamıştı.