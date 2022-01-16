AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nda Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, parti konferans salonundaki toplantıda konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Kırşehir İl Koordinatörü Halise Çiftçi, milletine büyük hizmetler yapan ve yapmaya devam eden AK Parti'nin tüm seçimleri alacağını belirtti.

2023 yılında yapılacak seçimlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Önümüzde önemli bir seçim var. Teşkilatlarımız şu üç şeyi unutmayacak. Birincisi mütevazı olacağız. İkincisi çok çalışacağız, 2023'e kadar kapı kapı gece gündüz demeden çok çalışacağız. Üçüncüsü ise yaptığımız hizmetleri herkese anlatacağız. 20 yıllık iktidarımızda çok büyük hizmetler yapıldı. Bunları anlatacağız. Cumhurbaşkanımızın arkasında dağ gibi durarak inanarak, güvenerek, çalışarak tüm seçimleri alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal da görevler unvanlar farklı olsa da aynı davanın mensupları ve aynı gönül harekatının neferleri olduklarını belirterek, "Biz siyasete milletimizle birlikte başladık, milletimizle birlikte bugünlere geldik, inşallah hedeflerimize de yine milletimizle birlikte ulaşacağız. Bizim güçlü bir liderimiz var. 2023 hedefleriyle, 2053 vizyonuyla, 2071 ideallerinde olan güçlü bir Türkiye'miz var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu aziz millete hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ise tüm teşkilatlarla 2023 seçimlerine hazır şekilde gideceklerini bildirdi.

Toplantıya kademe başkanları, ilçe ve belde başkanları, belediye başkanları, meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri ile partililer katıldı.