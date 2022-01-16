Üye Girişi
AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nda Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nda Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

16.01.2022 14:47
AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nda Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, parti konferans salonundaki toplantıda konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Kırşehir İl Koordinatörü Halise Çiftçi, milletine büyük hizmetler yapan ve yapmaya devam eden AK Parti'nin tüm seçimleri alacağını belirtti.

2023 yılında yapılacak seçimlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Önümüzde önemli bir seçim var. Teşkilatlarımız şu üç şeyi unutmayacak. Birincisi mütevazı olacağız. İkincisi çok çalışacağız, 2023'e kadar kapı kapı gece gündüz demeden çok çalışacağız. Üçüncüsü ise yaptığımız hizmetleri herkese anlatacağız. 20 yıllık iktidarımızda çok büyük hizmetler yapıldı. Bunları anlatacağız. Cumhurbaşkanımızın arkasında dağ gibi durarak inanarak, güvenerek, çalışarak tüm seçimleri alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal da görevler unvanlar farklı olsa da aynı davanın mensupları ve aynı gönül harekatının neferleri olduklarını belirterek, "Biz siyasete milletimizle birlikte başladık, milletimizle birlikte bugünlere geldik, inşallah hedeflerimize de yine milletimizle birlikte ulaşacağız. Bizim güçlü bir liderimiz var. 2023 hedefleriyle, 2053 vizyonuyla, 2071 ideallerinde olan güçlü bir Türkiye'miz var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu aziz millete hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ise tüm teşkilatlarla 2023 seçimlerine hazır şekilde gideceklerini bildirdi.

Toplantıya kademe başkanları, ilçe ve belde başkanları, belediye başkanları, meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri ile partililer katıldı.

YORUMLAR
500

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, AK Parti, Kırşehir, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nda Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika


Yumrukların konuştuğu taksiciler kongresinde salon buz kesti! Yumrukların konuştuğu taksiciler kongresinde salon buz kesti!         
14:50
TikTok yıldızının cinsel ilişki itirafı: Sevgilime, arkadaşlarımla olması için izin veriyorum TikTok yıldızının cinsel ilişki itirafı: Sevgilime, arkadaşlarımla olması için izin veriyorum         
14:34
Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak         
11:09
Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak? Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak?         
10:28
Arjantin'de gergedan böceği istilası! Kanalizasyonlar tıkandı, evlerin çatılarında hasar oluştu Arjantin'de gergedan böceği istilası! Kanalizasyonlar tıkandı, evlerin çatılarında hasar oluştu         
09:10
Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü         
08:58
Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek         
16:47
Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor         
14:56
Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı! Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı!         
14:31
Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek         
13:37
Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada         
13:28
Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi         
13:16
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
12:28
Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin" Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"         
12:11
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24

Son Dakika Haberleri
14:49 Yumrukların konuştuğu taksiciler kongresinde salon buz kesti!
14:40 Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan değişimiyle göz kamaştırıyor
14:33 TikTok yıldızının cinsel ilişki itirafı: Sevgilime, arkadaşlarımla olması için izin veriyorum
14:00 Millet ve Cumhur'dan sonra üçüncü ittifakın adı da netleşiyor
13:58 Kiracısının kapısını baltayla parçalayan yaşlı adam, geri adım atmıyor
13:50 Galatasaray'dan yeni hoca Torrent'e görülmemiş sözleşme!
13:29 Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan 19 Suriyeli sınır dışı edildi
13:15 Ünlü futbolcunun model eşi, yaptığı kazada hayatını kaybetti
12:55 Yazar Hekimoğlu İsmail 90 yaşında hayata gözlerini yumdu
12:41 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında çarşamba günü toplanacak!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2022 14:55:43. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nda Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement