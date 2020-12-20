AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nda kongre süreci - Son Dakika

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, il kongresinde başkan adaylarının Seher Ünsal olduğunu bildirdi.

Kendirli, AA muhabirine, il başkanlığı için başvuru yapan aday adayları arasından 4'ü ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüştüğünü anlattı.

Kendirli, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kongrede il başkanı adayımız Seher Ünsal olmuştur. Salgın nedeniyle kongremiz ertelenmişti. Kongreye kadar mevcut il başkanımız Muzaffer Aslan göreve devam edecek. Başkanımız kongrede aday olmayacağını açıklamıştı." dedi.

2014-2019 yılları arasında AK Parti'den Kırşehir Belediye Meclis üyeliği yapan Ünsal, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kırşehir Temsilciği görevini yürütüyor.