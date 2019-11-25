Son Dakika Haberleri: AK Parti Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer Açıklaması
Son Dakika Güncel AK Parti Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer Açıklaması

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer, "Bizim çağrımız kadınlara yönelik değil, insanlıktan nasibini almış herkese yöneliktir" dedi.

AK Parti Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer Açıklaması, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer, "Bizim çağrımız kadınlara yönelik değil, insanlıktan nasibini almış herkese yöneliktir" dedi.


AK Parti Kırşehir Kadın Kolları Üyeleri, 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla Cacabey Meydanında toplandı. Burada bir konuşma yapan Kırşehir AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer, "Sadece kendi rahatı ve konforunu düşünüp her fırsatta sahte gözyaşı dökenler gibi olmak için de meydanlarda değiliz. 17 Yılı aşkın süredir iktidarımızda ortaya koyduğumuz samimiyet ve sorumluluk bilincimizle derinden kanayan yaraya derman olmaya çalıştık. 'Kadına karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir' diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda gösterdiği samimi duyguları milletimizin de malumudur. Yıllardır sürdürülen kapsamlı mücadelelerle kadına, aslında insana yakışır hak ve adaletin tesisinde büyük kazanımlar elde edilmiştir"dedi.


"Bugün herkesi genel geçer açıklamalar yapmak yerine samimiyete davet ediyoruz" diyen Düğer, açıklamasını şöyle sürdürdü;


"AK Partili kadınlar olarak önce insanız sonra kadınız. Dünyada hiçbir kazanım, güç veya makam bir kadının yaşam hakkından değerli olamaz. Bugün gerçekten dayanışma günü ise HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde yavrularına kavuşma acısıyla gözyaşı döken anaların haykırışlarına kulak verilmelidir. Kadınların kılık-kıyafetine bakmaksızın yaşam tercihini ve inancını öne çıkarmadan tüm siyasi partiler tutarlı ve ortak tavır içinde olmalıdır."


AK Parti İl Genel Meclis Başkanı Hacı Ömer Seyfi, Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Akkuş ve Teşkilat Başkanı Berat Bıçakçı da açıklamaya destek verdi. - KIRŞEHİR

Kırşehir, AK Parti, Meryem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Faik Öztrak'ın Külliye iddialarına AK Parti'den yanıt: Üzücü ve ürkütücü gelişmeler
Küçükçekmece'de pencereden atıldığı iddia edilen kadın öldü, yanındaki kişi ağır yaralandı (1) Kaybolan Zehra ve Korhan ile ilgili korkunç iddia: "Uzun süre evde kıyma makineleri çalışmış" Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erken öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 19:34:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]