AK Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığı'nda kongre heyecanı - Son Dakika

AK Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanı Ali Demir, kongrelerinin 18 Eylül 2020 günü gerçekleştirileceğini bildirdi.

Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kongre öncesi ve sonrasında kimseyi ötekileştirmeden, birlik beraberlik içerisinde çalışmalar yaparak hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Pandemi sürecinde ciddi tedbirler alındığını, bu tedbirler kapsamında herhangi bir erteleme olmazsa başarılı bir şekilde kongreyi yapmayı hedeflediklerini anımsatan Demir, dünyada pandemi ile mücadelede Türkiye'nin ilk üçte büyük bir sınav verdiğini, bunun da 18 yıldır devam eden büyük sağlık yatırımları ile sağlandığını aktardı.

Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığı olarak üye çalışmalarını asla ihmal etmeden çalıştıklarını, partiye yeni isimler, yeni yüzler kazandırmaya devam ettiklerini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Partimizle birlikte Kırşehir'e ve ülkemize hizmet etmeye ilk günkü aşk ile devam ediyoruz. Allah da izin verirse 18 Eylül 2020 saat 18.00'de kent merkezindeki bir otelin konferans salonunda kongremizi yapacağız. AK Parti'ye gönül vermiş, kadrolarında görev almış her kardeşim çok iyi bilir ki AK Parti'de görev talep edilmez, görev verilir. Partimizin her bir bireyi de her zaman görev verilmiş gibi partisine çalışmaya devam etmektedir. Partimiz de kapımız da gönlümüz de sonuna kadar açık. Tüm hemşehrilerimizden tedbirlere uyarak kongreye katılmalarını bekliyoruz. Herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasını ve kısa süre içinde salgından kurtulmayı da temenni ediyorum."