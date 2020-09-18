AK Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığının olağan kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığı'na Ali Demir seçildi.

Kent merkezinde bir otelde düzenlenen kongrede konuşan AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti'nin 18 yıldır ülkesine, milletine hizmet ettiğini söyledi.

Kırşehir ve ilçelerine bir çok alanda hizmet getirdiklerini anımsatan Kendirli, kentin gelişmesi ve ilerlemesi için ellerinden geleni yapmaya devam ettiklerini aktardı.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan da coşkulu bir şekilde ilçe kongrelerini gerçekleştirdiklerini, aynı inançla yola devam ettiklerini söyledi.

Kongreye tek aday olarak giren mevcut Başkan Ali Demir, güven tazeledi.

Kongreye, AK Parti Genel Merkez Kırşehir Koordinatörü Ekrem Görçeker, ilçe ve belde belediye başkanları ile parti temsilcileri ve partililer katıldı.