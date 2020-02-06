AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli'den hızlı tren açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli'den hızlı tren açıklaması - Son Dakika

AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli'den hızlı tren açıklaması

6 saat önce

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, hızlı trenin Kırşehir'in kültürel, sosyal ve ekonomik hayatına canlılık getireceğini belirtti.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli'den hızlı tren açıklaması, System.String[]

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, hızlı trenin Kırşehir'in kültürel, sosyal ve ekonomik hayatına canlılık getireceğini belirtti.

Kendirli, yaptığı açıklamada, Kırşehir-Aksaray- Ulukışla Hızlı Tren Projesi'nin etüt çalışmalarına başlandığını, en kısa sürede projenin hayata geçirilmesi için gayret gösterildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırıkkale- Delice programında da müjdesini verdiği hızlı tren yatırımıyla Kırşehir'in Türkiye'ye bağlanacağını ifade eden Kendirli, "İç Anadolu Bölgesini, Akdeniz Bölgesine bağlayacak ve Türkiye'nin en önemli kuzey-güney aksı olacak Delice-Kırşehir-Aksaray-Ulukışla Hızlı Tren Projesinin etüt çalışmaları devam ediyor. Projenin en kısa sürede tamamlanması için çalışmalar sürüyor." ifadelerini kullandı.

Hızlı trenle Kırşehir'in kültürel, sosyal ve ekonomik olarak da canlılık kazanacağını dile getiren Kendirli, şunları kaydetti:

"Şehrimizin kalkınması, Türkiye'nin hedeflerine hızlı bir şekilde ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz. İnanıyorum ki hızlı trenle Kırşehir'imiz de ayrı bir heyecan, canlılık yaşanacak. Türkiye'de vaatlerini yerine getiren, vatandaşa verdiği sözün arkasında duran tek parti AK Parti. Verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın güvenini boşa çıkartmadık, çıkartmayacağız. Kırşehirli de biliyor ki şehrimize yapılan bütün büyük yatırım, hizmet ve eserlerin altında AK Parti'nin imzası var."

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:06 Kaynak: AA
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