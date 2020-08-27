AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli'den sağlık yatırımları açıklaması Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir'e 8 yeni sağlık merkezi ile 6 adet 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu yapılmasının yatırım programına alındığını bildirdi.

Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, kente yapılan sağlık yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi.

Kırşehir merkeze iki, Kaman ilçesine bir toplum sağlığı merkezi yapılacağını vurgulayan Kendirli, Çukurçayır, Ahi Evran, Aşıkpaşa ve Kayabaşı mahalleleri ile Boztepe ve Kaman ilçelerine 6 aile sağlığı merkezi ile 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu kurulacağını anlattı.

Yapılacak sağlık yatırımlarıyla şehrin hekim sayısının da artacağına dikkati çeken Mustafa Kendirli, Kırşehir'e 10'u uzman tabip 77 hekim kadrosu açıldığı kaydetti.

Kendirli, geçen yıl 42 hekimin Kırşehir'e atamasının yapıldığına anımsatarak, şunları kaydetti:

"Kırşehir'e 8 yeni sağlık merkezi ve 6 adet 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu yatırım programına alındı. Yeni açılan 77 tabip kadrosuna da eylül ayında atama yapılacak. Her fırsatta Kırşehir'de doktor açığı olduğu yalanını dillendirenlere son iki yılda yapılan tabip atamaları ve sağlık yatırımları en güzel cevaptır. Ancak her zaman dediğimiz gibi gözleri var görmezler, hakkı hakikati konuşmazlar. Çünkü devlet yönetmeyi bilmedikleri için işlerini yalanla yürütüyorlar, bu yolla da halkı kandırdıklarını zannediyorlar."