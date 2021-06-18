AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli, TOKİ konutlarının hak sahipleriyle bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, kentte inşaatı süren TOKİ konutlarının hak sahipleriyle bir araya geldi.

Bağbaşı Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında TOKİ konutlarının hak sahipleriyle görüşen Kendirli, proje kapsamında 49 blokta 1136 konut inşa edileceğini, yapımı tamamlanan 21 bloğun 15 gün içinde hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

Kendirli, Bağbaşı Mahallesi'nde Türkiye'nin en iyi kentsel dönüşümlerinden birinin yapıldığını belirterek, Türkiye'nin her tarafının şantiye gibi olduğunu, her yerde kamu yatırımlarının devam ettiğini dile getirdi.

Bazı yüklenici firmalar nedeniyle Kırşehir'de bazı sıkıntıların yaşandığını vurgulayan Kendirli, "Bu konutların geçici kabulünü yaptırmıştık, sayın bakanımız ve TOKİ başkanımızla görüştük. TOKİ inisiyatif alarak, konutlarımızın tamamlanmasını gerçekleştirdi. Şu sözü veriyorum sizlere, bu alanda toplam 49 bloğumuz var. 21 tanesini 15 gün içinde teslim edeceğiz. Bunların tesliminin ardından geri kalanını da, Allah nasip ederse, 35-40 gün içinde teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal da katıldı.