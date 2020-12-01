AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli, ulaştırma yatırımlarını değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli, ulaştırma yatırımlarını değerlendirdi

01.12.2020 13:47
AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli, ulaştırma yatırımlarını değerlendirdi, System.String[]

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti hükümetleri döneminde kentteki bölünmüş yol ağının yüzde 731 artışla 170 kilometreye ulaştığını bildirdi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti hükümetleri döneminde kentteki bölünmüş yol ağının yüzde 731 artışla 170 kilometreye ulaştığını bildirdi.

Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, Kırşehir genelinde yapılan ulaştırma yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi.

Ulaştırma alanında Kırşehir'e yapılan yatırımların 2002 yılından itibaren yüzde 884 oranında arttığını ve 1 milyar 200 milyon lira tutarında kara yolu yatırımı yapıldığını belirten Kendirli, 272 kilometre devlet yolu ve 310 kilometre il yolu olmak üzere toplam 582 kilometre yol ağı bulunduğunu ifade etti.

Kırşehir'de 2002 yılı sonuna kadar sadece 20 kilometre bölünmüş yol bulunduğunu hatırlatan Kendirli, şunları kaydetti:

" Türkiye'ye her alanda çağ atlatan AK Parti, şehrimizi de bölünmüş yollarla donattı. AK Parti hükümetleri döneminde kentimizin bölünmüş yol ağı toplamda yüzde 731 artışla 170 kilometreye ulaştı. 582 kilometre uzunluğundaki yol ağımızın yüzde 29'u bölünmüş yollardan oluşuyor. Kırşehir'deki ulaştırma projelerinden 6 tanesi de halen devam ediyor. Bunların toplam proje tutarı da 695 milyon liradır. İlçelerdeki birçok köy yolu da yine iktidarımız döneminde sathi kaplama yöntemiyle yenilendi. İl Özel İdaresinin köylerde 2020 yılı sonu itibarıyla 73 kilometre birinci kat sathi kaplama, 25 kilometre ikinci kat sathi kaplama olmak üzere yaklaşık 35 köye 13 milyon liralık yatırım ile toplamda 98 kilometre yeni yol yapımı gerçekleştirildi. Milletin partisi AK Parti, millet için çalışmaya, eser, hizmet, yatırım üretmeye devam ediyor."

Milletvekili, AK Parti, Kendirli, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli, ulaştırma yatırımlarını değerlendirdi - Son Dakika


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