AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli Açıklaması

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, Çanakkale'nin tarihin akışının değiştiği yer olduğunu söyledi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli Açıklaması, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, Çanakkale'nin tarihin akışının değiştiği yer olduğunu söyledi.


Milletvekili Kendirli, "Çanakkale Zaferimizin 105. yıl dönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyoruz. Kahraman ecdadımız Çanakkale'de; toplara, tüfeklere karşı inanç ve umutlarıyla mücadele ederek, ülkemizin istikbalini Çanakkale'de teminat altına almıştır" dedi. 105 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizin ayağına vurulmak istenilen prangaların Çanakkale ruhu ile çıkarılacağını söyleyen Kendirli'nin açıklaması şöyle;


"105 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizin ayağına vurulmak istenen prangaları Çanakkale ruhuyla bertaraf edeceğiz. İnanıyoruz ki; millet olarak Çanakkale'de sergilenen birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettikçe, hiçbir güç bize yön veremeyecek, karşımızda duramayacak ve Çanakkale asla geçilemeyecektir." - KIRŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:24 Kaynak: İHA

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