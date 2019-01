AK Parti Kırşehir Teşkilatı, Belde ve İlçe Adaylarını Tanıttı

AK Parti Kırşehir Teşkilatı, belde ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen programda konuşan İl Başkanı Muzaffer Aslan , kalabalık topluluğa birliktelik mesajı vererek 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin galibi olacaklarını belirtti. Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci uzun süre kürsüde kalabalığın sloganlarının dinmesini bekledi. 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin ise önemli bir viraj olduğunu anlattı. Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci , konuşmasında, "31 Mart'ta yeni bir başlangıca merhaba diyeceğiz. Türkiye 'de hiçbir şey eskisi gibi değil, Türkiye her alanda büyük değişim ve dönüşümleri yaşadı. Bizler ülke genelinde yaşanan değişimleri Kırşehir'de de yaşatmak istiyoruz. Birilerinin yapmaya ufuklarının yetmeyeceği sayısız eseri Kırşehir'e kazandırdık. Kimsenin yapmaya cesaret dahi edemediği altyapı sorunlarını çözdük. Birileri bol keseden atıyor, ama millet itibar etmiyor. Değişim ve dönüşümü durmadan devam ettirmek istiyoruz. Kırşehir ve ilçelerinin değişimlerini durdurmadan devam ettirmeye çalışıyoruz" dedi."Bizler, halkımızla yola çıktık ve onlara da güveniyoruz"Parti ayrımı yapmadan kazanımlara bakılması gerektiğini anlatan Belediye Başkanı Bahçeci , "On yılda Kırşehir'e birçok eser kazandırırken kapımız ve gönlümüz herkese açık oldu. Sevgi ve muhabbetle birçok işi hayata geçirdik. Seçim olduğunda farklı bir maske takılıyor. Bizler o maskeleri indirmeye hazırız. Bizler, halkımızla yola çıktık ve onlara da güveniyoruz. Kırşehir 6 ilçesi ve merkezi ile bütün. Birlik ve beraberliği bizler bozmayacağız. Rabbim ne dilerse biz onu yaşıyoruz. Davamızda küslük ve kırgınlık olmaz. Meselesi hizmet etmek olanın kişisel meselesi olmaz. Sahada dedikodulara fırsat vermeden sahada olacağız. Kırşehir'de yapılanları bütün ilçelere yansıtmak istiyoruz" dedi. MHP ile ittifakın il ve ilçelerde farklı adaylarla çıkılsa dahi devam ettiğini ifade eden Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bu süreçte asla MHP'li kardeşlerimizi de incitmeyin. 31 Mart'tan sonra da Cumhur İttifakı güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Hassas davranmanızı rica ediyorum. Teşkilatımız ve halkımızla omuz omuza 5 yıllık yeni hedeflerimizi açıklayarak yolumuza devam edeceğiz. Meselemiz kavga değil insanları birleştirmek ve şanlı bayrağımızın güçlü şekilde dalgalanmasını hep birlikte başaracağız. Şehrin hizmet etmediğimiz nokta yok. Kırşehirspor 'u da ilk yılında lider yaptık. Şampiyonluğu da yaşatacağız. Ne yaptılar ki; bu millete milletin huzuruna çıkacaklar. Menfaati olduğunda meydanlara çıkanlara izin vermeyin.""Her bir partilimiz gece gündüz demeden, zaman gözetmeden çalışmalıdır"Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'nin konuşması sonrası Kırşehir Milletvekili Mustafa ve Ankara Milletvekili Hacı Turan , iyi dileklerini kalabalığa iletti. Programa ilçe ve belde adaylarını açıklamak üzere katılan AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti'nin her bir ferdinin gece gündüz seçimler için çalışacağını ve zafere ulaşacaklarını söyledi. Ceylan, şunları kaydetti:"Kadın ve gençlik teşkilatlarımız bizim ulaşamadığımız yerlere ulaşmada, ziyaret edemediğimiz noktalara gitmekte önemli görev alıyorlar. Kadınlarımız ev ziyaretleri gençlerimiz ise gençlik buluşmaları ve toplantıları ile farklı farklı gruplara ulaşacaklardır. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde her bir partilimiz gece gündüz demeden, zaman gözetmeden çalışmalıdır. Bu yolda azim, gayret ve samimiyetle hareket etmeliyiz. AK Parti'nin hizmet aşkına yakışır bir şekilde kimseyi kırmadan, darılmadan çalışmalıyız." İlçelerde Akpınar 'da Mustafa Karahan Akçakent 'te Yılmaz Kılıç Boztepe 'de Ramazan Aydın Çiçekdağı 'nda Hasan Hakanoğlu, Mucur 'da Atılgan Yılmaz Kaman 'da Necati Çolak, beldelerde ise Köseli 'de Ümüt Köse, Kurancılı 'da Adem Bıcakcı ve Özbağ 'da Nazmi Ay, belediye başkanlıklarına aday olarak gösterildi. - KIRŞEHİR