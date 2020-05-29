AK Parti Kırşehir teşkilatı kan bağışında bulundu - Son Dakika

AK Parti Kırşehir teşkilatı, Türk Kızılayı tırında kan bağışında bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kan stoklarının azalmasının ardından yapılan çağrıya bağış yapmak isteyen partililerden destek geldi.

AK Parti Kırşehir İl ve Merkez İlçe Başkanlığı ile Gençlik ve Kadın Kolları üyeleri, Cacabey Meydanı'ndaki Türk Kızılayı tırının önünde buluşarak kan bağışı kampanyasına katkıda bulundu.

Kampanyaya katılarak kan veren AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Genel Merkez'in başlattığı kampanyaya Kırşehir teşkilatı olarak destek verdiklerini söyledi.

Türk Kızılayı'nın kan stoklarının azalması nedeniyle böyle bir kampanya düzenlendiğini vurgulayan Kendirli, "Hep beraber bir farkındalık oluşturmak istedik. Pandemi tedbirlerine uyarak kampanyaya katıldık. Bugün, yarın gruplar halinde bağışta bulunacağız. Kan bağışı çok önemli. Bir gün hepimizi lazım olabilir. Kırşehir halkımıza da buradan çağrıda bulunuyorum." dedi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan da Türk Kızılayı'nın ülkenin dört bir yanında kan toplandığını vurgulayarak, "Virüsle bir sıkıntı oluştu. Kan bağışı ciddi mana düştü. Hastanelerde kan ihtiyacı olan vatandaşlarımız mağdur oldu. Teşkilatlarımız gelerek kan bağışında bulunacak. Sosyal mesafe kurallarına uymak için gruplar halinde gelecekler. Biz de bugün gelip kan verdik." ifadelerini kullandı.