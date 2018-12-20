Son Dakika Haberleri: AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan Aday Adayı Özbekli Projelerini Anlattı

AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan Aday Adayı Özbekli Projelerini Anlattı

7 saat önce

AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa Özbekli, "Halka hizmet Hakka hizmet ise Hakka hizmet etmek için maaş da makam arabası da istemiyorum" dedi.

AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan Aday Adayı Özbekli Projelerini Anlattı, System.String[]
AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa Özbekli, "Halka hizmet Hakka hizmet ise Hakka hizmet etmek için maaş da makam arabası da istemiyorum" dedi.

AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa Özbekli, seçim çalışmaları ve projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Halka hizmet etmeyi Allah'a hizmet etmek olarak gördüğünü aktaran Özbekli, maaş da makam arabası da istemediğini aktardığı konuşmasında, "Paranın, malın, mülkün zekatı varsa bilginin, ilimin ve tecrübelerin de zekatı vardır. Buradan yola çıkarak dünyanın bir çok yerini gezdim ve gezmeye de devam ediyorum, bunların zekatı olarak da incelediğim yerlerdeki hizmetleri memleketime yakışacak iş, güç ve sosyal alanda katkı sağlayacak projeleri memleketim Kızılcahamam'a sizlerin desteği Allah'ın izniyle uygulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Şu ana kadar yapmış olduğumuz seçim çalışmalarımızı ve projelerimizi gerek basın aracılığı ile gerek sosyal medya üzerinden ve birebir görüşmelerimizde, yaptığımız toplantılarımızda, ev ziyaretlerimizde halkımızla paylaştık" diyen Özbekli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gönül Belediyeciliği ve 'önce millet, önce memleket' sloganı ile de hizmetkar olmaya aday olduk. Belediyecilikte önemli olan ileri görüşlü olmak. Gerçekten hizmet aşkı ile yanıp tutuşuyorsak bir şeylerden fedakarlık etmek gerekiyor. Örneğin ben turizm, inşaat ve hizmet sektöründen gelen bilgi ve tecrübelerime dayanarak, iş, istihdam, kazanç vadeden projeler ön plana çıkarmak durumundayım. Bunun akabinde hizmet kendiliğinden gelecektir ve bilgi birikimimi ilçeme aktarmak için 'ben hazırım' diyorum." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 10:54 Kaynak: İHA

Kızılcahamam, Güncel
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