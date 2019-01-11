Son Dakika Haberleri: AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Acar'dan Ziyaret

AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Acar'dan Ziyaret

38 dakika önce

AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar, MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Acar'dan Ziyaret, System.String[]
AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar, MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Acar, beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun, Kadın Kolları Başkanı Fatma Yıldız, Gençlik Kolları Başkanı Taha Sarı ve yönetim kurulu üyeleri ile gerçekleştirdiği ziyarette MHP İlçe Başkanı Muzaffer Gökmen ile görüştü.

Acar yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine değindi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:36 Kaynak: AA

Süleyman Acar, MHP, Kızılcahamam, Güncel
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