AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Acar'dan Ziyaret
38 dakika önce
AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar, MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
AK Parti Kızılcahamam
Belediye Başkan adayı Süleyman Acar
, MHP
İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
Acar, beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun, Kadın Kolları Başkanı Fatma Yıldız
, Gençlik Kolları Başkanı Taha Sarı ve yönetim kurulu üyeleri ile gerçekleştirdiği ziyarette MHP İlçe Başkanı Muzaffer Gökmen ile görüştü.
Acar yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine değindi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:36 Kaynak: AA
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