AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanlığından depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanlığından depremzedelere yardım - Son Dakika

AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanlığından depremzedelere yardım

6 saat önce

AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanlığı, depremzedeler battaniye, kışlık kıyafet, çocuk bezi, uyku tulumu ve temel ihtiyaç malzemesi gönderdi.

AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanlığından depremzedelere yardım, System.String[]

AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanlığı, depremzedeler battaniye, kışlık kıyafet, çocuk bezi, uyku tulumu ve temel ihtiyaç malzemesi gönderdi.

Başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardım malzemeleri, kamyona yükledi.

Elazığ'dan gelen deprem haberiyle üzüldüklerini belirten İlçe Başkanı Ahmet Barun, "Deprem haberiyle canımız yandı. Bugün de Elazığ için beraberiz. AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanlığı olarak hayırsever iş adamlarımızla birlikte yardım kamyonumuzu doldurduk. İçerisinde çocuk bezinden battaniyeye, çocuk botlarından montlara varıncaya kadar her türlü insani yardım malzemesi bulunuyor." dedi.

Kamyon, Elazığ'a hareket etti.

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:02 Kaynak: AA
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