AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "10 milyon Azerbaycanlı, İlham Aliyev'in etrafında kenetlenmiş, işgal altında bulunan Karabağ'daki rayonların kurtarılması için gece gündüz demeden çalışıyorlar, dua ediyorlar. Cephede destan yazan kahramanlara gerekli yardımı yapıyorlar. Muazzam bir moral var, muazzam bir milli ruh var. Bir şey beni gururlandırdı. Her yerde Azerbaycan bayrağının yanında ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığını görmek bizim için mutlulukların en güzeliydi." dedi.

Yıldırım, Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'ne katılarak partililere seslendi.

Milletin gönlüne girmekten başka amacı olmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gurur duyduklarını dile getiren Yıldırım, "Hayatını millete adayan, her yaptığı işte milletin rızasını arayan liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, birazdan kongremize teşrif edecek ve sizlerle buluşacak." diye konuştu.

Güne çok iyi bir haberle başladıklarını belirten Yıldırım, yakın zamanda yaptıkları Azerbaycan ziyaretini anlattı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldiklerini ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ali Başkumandan İlham Aliyev'e 'Şuşa ne zaman alınacak?' dediğimde şöyle cevap verdi; 'Binali Bey, Şuşa'ya bir nefes kadar yakınız.' İşte o nefes tamamlandı. Şuşa'ya Azerbaycan ve Türk bayrakları dikildi. Karabağ Azerbaycan'ındır. Türkiye her daim Azerbaycan'ın yanındadır. O ziyarette bir şeye şahit oldum. 10 milyon Azerbaycanlı, İlham Aliyev'in etrafında kenetlenmiş, işgal altında bulunan Karabağ'daki rayonların kurtarılması için gece gündüz demeden çalışıyorlar, dua ediyorlar. Cephede destan yazan kahramanlara gerekli yardımı yapıyorlar. Muazzam bir moral var, muazzam bir milli ruh var. Bir şey beni gururlandırdı. Her yerde Azerbaycan bayrağının yanında ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığını görmek bizim için mutlulukların en güzeliydi."

" Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Azerbaycan'da ne işiniz var?" diyenler olduğunu anımsatan Yıldırım, "Biz 780 bin kilometrekare Anadolu topraklarına hapsolsak, gönül coğrafyamızda neler olup bittiğiyle ilgilenmesek, bizimle kimse uğraşmaz. Dış politikamızda, ekonomimizde kimse bize bir şey söylemez. Herkes dost gibi görünür. Ama şunu unutmayalım, bizim coğrafyamız 600 yıllık Osmanlı'nın yaşadığı ve 72 değişik etnik grubun kardeşçe yaşadığı bir coğrafyadır. Aradan 100 yıl geçse de bu coğrafyada sadece Osmanlı'dan bağımsızlığını kazanan 25 ülke meydana geldi. Irak'ta masum kardeşlerimizin katledilmesine PKK, PYD, YPG, DEAŞ terör örgütlerinin ülkemize zarar vermesine sessiz mi kalacağız? Onlarla iş birliği yapan emperyal güçlere karşı suskun mu kalacağız? Doğu Akdeniz'n en uzun kıyı şeridine sahip olan, 492 bin kilometrekare mavi vatanda 'İşimiz yok' mu diyeceğiz? Burada hiçbir sınır olmayan alakası olmayan emperyal güçlerin buranın kaynaklarına göz dikmesine, 'Bu bizi ilgilendirmez' mi diyeceğiz? Şehitler verdiğimiz Kıbrıs'ta oldu bittilere razı mı olacağız?" değerlendirmelerinde bulundu.

Yıldırım, konuşmasında Karabağ'da uzun yıllardır süren işgale karşı Minsk Grubu ve Birleşmiş Milletler'in hiçbir adım atmadığını anımsatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür." sözünün yineledi. Birleşmiş Milletler'in adil ve eşit temsilde yeniden yapılandırılması gerektiğine vurgu yapan Yıldırım, bölgesel ve küresel barışın ancak bu şekilde sağlanabileceğini söyledi.

AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'de gerçekleştirdiği projeleri hatırlatan Yıldırım, asıl mücadeleyi vesayete karşı verdiklerini dile getirdi.