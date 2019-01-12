AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "2002'de iktidara geldiğimize yoksulluk sınırı olan 4,3 doların altında yaşayan vatandaşımızın oranı yüzde 30'du.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "2002'de iktidara geldiğimize yoksulluk sınırı olan 4,3 doların altında yaşayan vatandaşımızın oranı yüzde 30'du. İktidara geldiğimizde insanı merkeze alan politikalarla bu yüzde 30'u yüzde 1,5 yaptık. İnşallah ileriki dönemde bunu sıfırlayacağız." dedi.



Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul'da Belediye Başkanı seçilmesiyle Türkiye'nin ve dünyanın kaderinin değiştiğini söyledi.



Kaya, 31 Mart'taki seçimlerin ülkenin kaderi için çok önemli olduğunu dile getirerek, "Yeni sistemin ilk seçimlerini yaşayacağız. Biz davamıza olan inancımızla çalınmadık kapı, sıkılmadık el ve girilmedik gönül bırakmayacağız. Tüm gönülleri kazanmak için adeta büyük bir seferberlik içerisinde çalışacağız." diye konuştu.



Kocaeli'de AK Parti'nin 250 bin üyesi olduğuna ve bunun kent nüfusunun yüzde 20'sine tekabül ettiğine dikkati çeken Kaya, "Biz inşallah Kocaeli'de 31 Mart'ta bir destan yazacağız." dedi.



Kaya, "2002'de iktidara geldiğimize yoksulluk sınırı olan 4,3 doların altında yaşayan vatandaşımızın oranı yüzde 30'du. İktidara geldiğimizde insanı merkeze alan politikalarla bu yüzde 30'u yüzde 1,5 yaptık. İnşallah ileriki dönemde bunu sıfırlayacağız. Biz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' diyerek milletimize hizmetkar olmak için AK Partililer olarak gece gündüz çalışmaya hazırız." şeklinde konuştu.



Kaya, adayların Kocaeli'ye ve Türkiye'ye olmasını temenni etti.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da bugün çok duygu dolu olduğunu belirterek, bugün imam hatip yıllarında hayalini bile kuramayacakları noktanın çok ötesine geçtiklerini kaydetti.



Yavuz, konuşmasını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlatmak için yazdığı şiiri okuyarak tamamladı.



"Cumhurbaşkanımıza en güzel hediyeyi Kocaeli'den vereceğiz"



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla Türkiye'de yeni bir belediyecilik anlayışının ortaya konulduğunu söyledi.



Kocaeli'de kendilerinin de gece gündüz demeden çalıştıklarını anlatan Karaosmanoğlu, sanayi kenti olan Kocaeli'nin nüfusunun her yıl ortalama 50 bin arttığını kaydetti.



Karaosmanoğlu, Erdoğan'ın ve hükümetin destekleriyle güzel hizmetler ürettiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:



"Kocaeli çok daha farklı daha sağlıklı şehir haline geldi. Kocaeli'de çıta yüksek. Kocaeli'de 12 ilçe ve büyükşehir AK Parti'de, bu çıtayı düşürmeyeceğiz. Daha büyük destekle inşallah 12 ilçe ve Büyükşehir Belediyesini seçimlerde kazanarak kente hizmet etmeye devam edeceğiz. Hep beraber yine başarmaya devam edeceğiz. 31 Mart akşamı en güzel bayramı Kocaeli'de kutlayacağız. Cumhurbaşkanımıza en güzel hediyeyi Kocaeli'den vereceğiz."



"Seçimleri inşallah yine 13-0 kazanacağız"



AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın da 31 Mart'a kadar sokak sokak gayretle çalışacaklarını dile getirerek, belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu söyledi.



Yaptıkları çalışmalarla belediyecilikte yeni bir çağ başlattıklarını anlatan Büyükakın, her kesime hitap eden çok yönlü projeler ortaya konulduğunu kaydetti.



Büyükakın, Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan hizmet siyasetinin milletin teveccühünü kazanarak Türkiye'ye yayıldığını dile getirerek, şöyle konuştu:



"Gönül belediyeciliği, hep beraber yaşadığımız şehre gönül birliğiyle hizmetler yapmaktır. Belediyecilikte ilklere imza attık. Kocaeli, Türkiye sanayisinin başkenti olması hasebiyle önemli ve büyük bir şehir. Konusunda uzman arkadaşlarımız ve akademisyenlerimizle Kocaeli'yi yeni nesil belediyecilikte öncü hale getirecek birçok proje hazırladık. Hedefimiz hem gönüllere girmek hem de öncü bir belediyecilik ortaya koymaktır. Kocaeli'yi mutlu insanların yaşadığı şehir olmasını sağlamak için gece gündüz çalışacağız. 31 Mart akşamına kadar çalışacak seçimleri inşallah yine 13-0 kazanacağız. Sevdamız Kocaeli, daima ileri."



AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Kocaeli'nin eskiden "CHP'nin kalesi" olarak adlandırıldığını belirterek, artık Kocaeli'nin AK Parti'de Türkiye ortalamasının üstünde oy aldığını kaydetti.



Siyasetin AK Parti ile artık millete hizmet olarak adlandırıldığını ifade eden Eryarsoy, siyasetin değişmesinin Kocaeli'nin çehresini de değiştirdiğini kaydetti.



Eryarsoy, milletiyle omuz omuza yürüyen bir liderleri olduğunu dile getirerek, başlarında dünyanın en tecrübeli lideri bulunduğunu bildirdi.



Kocaeli'nin yine AK Parti'nin en güçlü kalesi olacağını anlatan Eryarsoy, omuz omuza çalışarak 31 Mart'ta zaferlerini ilan edeceklerini vurguladı.

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